Бильбао, Испания, , 07:10 — REGNUM

Футбольный клуб «Барселона» уступил команде «Атлетик» из Бильбао в матче первого тура испанской Примеры.

Игра состоялась на стадионе «Сен-Мамес» в Бильбао и завершилась победой хозяев с минимальным преимуществом со счетом 1:0.

Автором единственного гола в матче стал форвард «Атлетика» Ариц Адурис, который он забил ударом через себя под занавес матча, на 89-й минуте игры.

Также в составе «Барселоны» не играл аргентинский форвард Лионель Мессии, который продолжает восстанавливаться после травмы ноги.

Отметим, в следующем туре «Барселона», являющаяся чемпионом Испании, встретится на своем поле 25 августа «Бетисом», а «Атлетик» 24 августа поедет в госте к «Хетафе».