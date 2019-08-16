Екатеринбург, , 21:57 — REGNUM

Многие медали на платном марафоне «Европа-Азия» в Екатеринбурге были взяты «зайцами», которые не оплатили стартовый взнос. Об этом заявил марафона Андрей Уткин Е1.

Спортсмен (cc) PIX1861

Медали готовились в расчёте на тех участников марафона, которые добросовестно оплатили взнос за участие. Однако несмотря на то, что организаторы сумели выловить несколько «зайцев», некоторые из тех всё-таки смогли пробежаться незамеченными и отхватить медали.

Тем не менее, уже дозаказаны медали для тех, кто остался без награды из-за «заячьих» проделок.

Напомним, ранее директор марафона «Европа-Азия» уволил некоторых подчиненных. Причиной стала нехватка стаканов для воды, а также неверный разметка дистанции.

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