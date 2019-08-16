Екатеринбург, , 20:42 — REGNUM

В Екатеринбурге опубликовали открытое письмо с критикой прошедшего ранее марафона «Европа — Азия». Письмо размещено на портале 66.

Авторы обращения указали на, по их мнению, системные и возникшие впервые ошибки, которые, как они полагают, отрицательно сказываются на имидже Екатеринбурга. Отсутствие навигации для иностранных бегунов, недостаточное качество и количество волонтёров, проблемы с водой, стаканчиками для воды и футболками — эти и другие недостатки авторы письма считают существенными.

Текст адресован главе Свердловской области Евгению Куйвашеву, мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому, региональному министру спорта Леониду Рапопорту, директору марафона Андрею Уткину и другим.

Свои подписи поставили заслуженный тренер РФ по легкой атлетике Олег Харитонов, мастер спорта международного класса по марафонскому бегу Александра Морозова, президент Свердловской общественной организации любителей триатлона «Триатлет» Александр Торощин, глава бегового клуба «Clever» Павел Захаров и ещё несколько десятков участников «Европы-Азии».

Напомним, марафон прошёл 11 августа 2019 года. Он объединил более 7 тыс. человек.

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