Цинциннати, США, , 15:03 — REGNUM

Австралийский теннисист Ник Кирьос оштрафован на $113 тыс. за неспортивное поведение на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати. Об этом сообщает L'Équipe.

Во время матча второго круга с Кареном Хачановым Кирьос вёл себя некорректно по отношению к судье, устроив с ним перепалку и получив за это официальное предупреждение. По мнению теннисиста, арбитр слишком рано включал таймер, отсчитывающий время на подачу.

Кроме того, в перерыве между сетами он ушёл в подтрибунное помещение и разбил там две свои ракетки, за что был оштрафован на одно очко.

После окончания матча Кирьос выругался в адрес арбитра и плюнул в его сторону. Напомним, Кирьос проиграл Хачанову со счётом 7:6 (7:3), 6:7 (4:7), 2:6.

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