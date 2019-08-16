Новосибирск, , 14:24 — REGNUM

В Новосибирске болельщики разрисовали одну из стен портретом хоккеиста Владимира Тарасенко, который является воспитанником клуба «Сибирь». Об этом 16 августа сообщает «Чемпионат».

Портрет появился на стене около ледового дворца «Сибирь». Тарасенко изображён в форме родной команды.

Напомним, в настоящее время Тарасенко играет в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Сент-Луис Блюз». В сезоне 2018/19 он в составе команды стал обладателем Кубка Стэнли.

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