Красноярск, , 13:49 — REGNUM

Баскетбольный клуб «Енисей» расторг контракт с американским защитником Родни Прайором. Об этом сообщается на сайте команды.

Отмечается, что соглашение с Прайором расторгнуто спустя всего восемь дней после подписания. О причинах такого решения не сообщается.

Добавим, что в 2017 году Прайора не выбрала ни одна команда на драфте НБА. После этого он играл в чемпионатах Турции, Канады и в американской Лиге развития.

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