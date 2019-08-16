Красноярск, 16 августа 2019, 13:49 — REGNUM
Баскетбольный клуб «Енисей» расторг контракт с американским защитником Родни Прайором. Об этом сообщается на сайте команды.
Отмечается, что соглашение с Прайором расторгнуто спустя всего восемь дней после подписания. О причинах такого решения не сообщается.
Добавим, что в 2017 году Прайора не выбрала ни одна команда на драфте НБА. После этого он играл в чемпионатах Турции, Канады и в американской Лиге развития.
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