Клуж, 16 августа 2019, 13:36 — REGNUM
Бывший нападающий московского ЦСКА Ласина Траоре стал игроком румынского клуба «ЧФР Клуж». Об этом сообщается на сайте клуба.
Отмечается, что контракт 29-летнего ивуарийского футболиста подписан по схеме «2+1»,
Напомним, Траоре уже играл за «Клуж» с 2008 по 2011 год, после чего выступал за краснодарскую «Кубань» и «Анжи», затем перешёл в «Монако». В ЦСКА он играл на правах аренды в 2016 году.
Как ранее сообщало, ИА REGNUM «ЧФР Клуж» выбил шотландский «Селтик» из Лиги чемпионов.
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