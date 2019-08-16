Клуж, , 13:36 — REGNUM

Бывший нападающий московского ЦСКА Ласина Траоре стал игроком румынского клуба «ЧФР Клуж». Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что контракт 29-летнего ивуарийского футболиста подписан по схеме «2+1», т. е. на два года с возможностью продления ещё на один сезон.

Напомним, Траоре уже играл за «Клуж» с 2008 по 2011 год, после чего выступал за краснодарскую «Кубань» и «Анжи», затем перешёл в «Монако». В ЦСКА он играл на правах аренды в 2016 году.

Как ранее сообщало, ИА REGNUM «ЧФР Клуж» выбил шотландский «Селтик» из Лиги чемпионов.

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