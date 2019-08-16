Красноярск, 16 августа 2019, 13:27 — REGNUM
Главным тренером красноярского «Енисея» назначен Юрий Газзаев. Об этом сообщается на сайте клуба.
Отмечается, что Газзаев официально назначен главным тренером команды вместо Виктора Тренева.
Ранее Газзаев работал в клубе «Спартак» из Владикавказа, в котором он был главным тренером и одновременно занимал должность генерального директора. Из «Спартака» он ушёл в декабре 2018 года.
В настоящее время «Енисей» после восьми туров занимает 19-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ), имея в активе шесть очков.
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