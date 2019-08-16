Махачкала, , 13:25 — REGNUM

Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов прокомментировал инцидент с участием бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, который напал на пожилого мужчину в одном из баров города Дублина. Дагестанец считает, что его ирландский коллега может быть опасен для общества и должен быть заключён под стражу.

Напомним, об инциденте, который произошёл 6 апреля, стало известно после того, как 15 августа TMZ Sports разместил запись с камер видеонаблюдения, установленных в баре. По информации портала, в тот вечер ирландский боец стал угощать всех посетителей виски собственной компании Proper Twelve.

Однако один из гостей (мужчина на вид примерно 60−65 лет) несколько раз отказался от алкоголя, что сильно возмутило Макгрегора. Боец ударил незнакомца по голове, после чего его моментально вывели из бара друзья. По данным таблоида, полиция Дублина начала расследование в отношении случившегося.

«Это настоящее безумие. Даже если такой старый человек, как на этом видео, ударит тебя десять раз, нельзя бить его по лицу. Мы должны уважать старых людей. Я думаю, что такие люди [как Макгрегор] должны сидеть в тюрьме. <…> Он выжил из ума, он потерял рассудок. Сегодня он бьёт старика, а что будет завтра?» — сказал Нурмагомедов в интервью TMZ Sports.

Дагестанский боец также считает, что у властей Соединённых Штатов Америки есть все основания запретить Макгрегору въезд в страну. Именно здесь, напомним, проходит большая часть боев в рамках промоушена UFC.

«У нас [жителей Северного Кавказа] всегда проблемы с получением американской визы, почему у такого [плохого человека] нет проблем с получением визы США? <…> СМИ молчат о произошедшем, никто это не обсуждает. Я представляю, если бы так поступил я, об этом бы уже наверняка говорили бы во всех СМИ», — сказал Нурмагомедов.

Напомним, это далеко не первый скандал, связанный с именем Конора Макгрегора. Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 он был арестован в городе Майами (Флорида, США) после того, как отобрал и разбил телефон фаната, пытавшегося заснять его ранним утром около гостиницы. Однако позже спортсмену удалось заключить с пострадавшим мировое соглашение, после чего дело было закрыто.

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