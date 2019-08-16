Москва, , 13:06 — REGNUM

Московское «Торпедо» представило два комплекта игровой формы. Об этом сообщается на странице клуба в Instagram.

Одна экипировка выполнена в традиционном для клуба белом цвете. Вторая получила необычный вид, она сделана с рисунком, стилизованным под «шотландскую клетку».

https://www.instagram.com/p/B1LrZU7oUaj/

«Тартановый орнамент выбран отнюдь не случайно — это дань истории зарождения футбола в Москве», — говорится в сообщении.

Напомним, «Торпедо» выступает в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). В настоящее время команда занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков.

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