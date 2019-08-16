Хомутов, 16 августа 2019, 12:56 — REGNUM
Новосибирская «Сибирь» одержала победу над чешским клубом «Пираты Хомутов» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 5:2.
В составе «Сибири» дубль оформил нападающий Данил Романцев, также шайбы забросили Максим Казаков, Евгений Чесалин и Виктор Комаров. У «Пиратов» отличились Филип Сухи и Якуб Хрпа.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Витязь» одержал победу над финским клубом «Пеликанс» в товарищеском матче со счётом 8:1.
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