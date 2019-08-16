Кэри, США, , 12:24 — REGNUM

Разработчики из Epic Games добавили в Fortnite кубки с именами победителей чемпионата мира Fortnite World Cup. Об этом 15 августа сообщил портал Daily Esports.

Именной трофей Кайла «Bugha» Джерсдорфа (победитель чемпионата мира в соло-режиме) находится в Китайском квартале, а кубок победителей режима для дуэтов Дэвида «aqua» Ви и Эмиля «Nyhrox» Педерсена можно найти в Праздничном посёлке.

Ранее разработчики из Epic Games извинились перед игроками за введение в проект нового персонажа-питомца по кличке Gunner. Как выяснилось, игровой пёс оказался точной копией ранее введённой игровой собаки Bonesy.

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