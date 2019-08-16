Лос-Анджелес, США, , 11:37 — REGNUM

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Демаркус Казинс может полностью пропустить сезон 2019/20 из-за травмы. Об этом сообщает ESPN.

Казинс получил травму во время тренировки команды, которая проходила в Лас-Вегасе. Позже у него диагностировали разрыв крестообразной связки.

Напомним, в сезоне 2018/19 Казинс играл за «Голден Стэйт Уорриорз» и дошёл с командой до финала плей-офф НБА. В межсезонье он на правах свободного агента перешёл в «Лейкерс».

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