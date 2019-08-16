Москва, , 11:27 — REGNUM

Московский «Спартак» попросил перенести время начала матча седьмого тура чемпионата России с самарскими «Крыльями Советов». Об этом 16 августа сообщается на сайте «красно-белых».

Матч должен состояться 25 августа в Самаре в 14:00 мск. Однако «Спартак» обратился в Российскую премьер-лигу (РПЛ) с просьбой перенести время начала матча на 19:00 мск.

Отмечается, что такая просьба связана с недостаточным количеством времени на подготовку после матча Лиги Европы с «Брагой».

Напомним, «Спартак» обыграл швейцарский «Тун» и по сумме двух матчей прошёл в раунд плей-офф Лиги Европы, где сыграет с португальской «Брагой». Первый матч состоится в Португалии 22 августа в 21:45 мск.

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