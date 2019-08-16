Сочи, Краснодарский край, , 11:19 — REGNUM

Футбольный клуб «Сочи» может усилиться бывшим полузащитником «Рубина» и ЦСКА Бибрасом Натхо. Об этом сообщает Sport24.ru.

Отмечается, что «Сочи» проявляет интерес к Натхо. При этом сам футболист хочет продолжить карьеру в России.

Напомним, Натхо играл в составе казанского «Рубина» с 2010 по 2013 год. А с 2014 по 2018 год выступал за московский ЦСКА.

Сезон 2018/19 Натхо провел в греческом «Олимпиакосе». Сейчас он является свободным агентом.

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