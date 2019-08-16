Млада-Болеслав, Чехия, , 11:14 — REGNUM

Вратарь румынского клуба «Стяуа» Андрей Влад потерял сознание во время матча Лиги Европы с чешской «Младой Болеслав». Об этом сообщает «Матч ТВ».

20-летнему голкиперу не потребовалась госпитализация. Он пришёл в сознание и смог продолжить матч. Отмечается, что, очнувшись, Влад спросил: «Гол был?».

Напомним, «Стяуа» одержал победу над «Младой Болеслав» в выездном матче со счётом 1:0 и прошёл в следующий раунд Лиги Европы.

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