Монако, , 10:44 — REGNUM

«Монако» ведёт переговоры о трансфере с нападающим миланского «Интера» Мауро Икарди. Об этом сообщает Soccer Link.

По информации издания, руководство «Монако» готово предложить нападающему долгосрочный контракт с зарплатой в €7 млн в год.

Ранее сообщалось, что Икарди близок к переходу в «Ювентус», который предложил ему пятилетний контракт.

Текущий контракт Икарди с «Интером» рассчитан до лета 2021 года. В сезоне 2018/19 сыграл в 37 матчах и забил 17 голов.

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