Глазго, Великобритания, , 10:31 — REGNUM

Шотландский футбольный клуб «Рейнджерс» арендовал полузащитника «Лестера» Энди Кинга. Об этом сообщается на сайте английского клуба.

Отмечается, что срок арендного соглашения 30-летнего хавбека рассчитан до завершения сезона 2019/20.

Напомним, Энди Кинг играл за «Лестер» с 2006 года. В сезоне 2015/16 он в составе команды стал чемпионом Англии. Также он провёл 50 матчей за сборную Уэльса и забил два гола.

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