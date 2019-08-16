Глазго, Великобритания, 16 августа 2019, 10:31 — REGNUM
Шотландский футбольный клуб «Рейнджерс» арендовал полузащитника «Лестера» Энди Кинга. Об этом сообщается на сайте английского клуба.
Отмечается, что срок арендного соглашения 30-летнего хавбека рассчитан до завершения сезона 2019/20.
Напомним, Энди Кинг играл за «Лестер» с 2006 года. В сезоне 2015/16 он в составе команды стал чемпионом Англии. Также он провёл 50 матчей за сборную Уэльса и забил два гола.
Читайте также: Магуайр выбрал игровой номер в «Манчестер Юнайтед»