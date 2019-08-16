Москва, , 09:57 — REGNUM

Московский ЦСКА проявляет интерес к опорному полузащитнику «Монако» и сборной Марокко Юссефу Аит-Беннассеру. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации издания, сумма сделки по трансферу 23-летнего хавбека может составить около €6 млн.

Отметим, что Аит-Беннассер является воспитанником французского клуба «Нанси». Летом 2016 года он перешёл в «Монако» за €3 млн.

В сезоне 2018/19 он играл в аренде в «Сент-Этьене», за который провёл 13 матчей, не отметившись результативными действиями. В сборной Марокко Аит-Беннассер сыграл 22 матча.

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