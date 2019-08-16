Грозный, , 10:13 — REGNUM

Десятилетний житель Чечни Арби Якубов установил новый мировой рекорд по отжиманиям от пола. За один подход мальчик отжался 4874 раза, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе минспорта республики.

Фиксация рекорда прошла в городе Грозном в присутствии главного редактора Книги рекордов России Станислава Коненко. Напомним, с недавних пор представители Книги рекордов России имеют право фиксировать ещё и мировые рекорды.

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Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий рекорд по отжиманиям принадлежал другому юному жителю Чечни: шестилетний Рахим Куриев месяцем ранее смог отжаться 4183. Тем самым мальчик тогда побив свой же предыдущий мировой рекорд, установленный в ноябре 2018 года.