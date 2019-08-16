Барселона, Испания, , 09:52 — REGNUM

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не сыграет в матче первого тура чемпионата Испании против «Атлетика» из Бильбао. Об этом сообщает Sport.es.

Отмечается, что Месси не восстановился после травмы икроножной мышцы. Он не принимал участия в тренировке накануне матча и не будет включён в состав команды на игру.

Ранее из-за травмы 32-летний форвард пропустил предсезонный тур «Барселоны» по США.

В сезоне 2018/19 Месси сыграл 50 матчей во всех турнирах, в которых забил 51 гол и отдал 22 результативные передачи.

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