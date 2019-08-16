Казань, , 09:34 — REGNUM

Казань может принять матч за Суперкубок УЕФА. Об этом сообщает Inkazan со ссылкой на пресс-службу администрации Татарии.

Отмечается, что глава Татарии Рустам Минниханов встретился с президентом УЕФА Александером Чеферином. Встреча прошла в Стамбуле, где 14 августа прошёл матч за Суперкубок между «Ливерпулем» и «Челси».

Казань подала заявку на проведение матча в 2022 или 2023 году. Сейчас проводится подготовка и заявочная кампания. Другими претендентами являются Минск, Хельсинки, Белфаст и Тирана.

Напомним, в 2019 году матч за Суперкубок УЕФА прошёл в Стамбуле. «Ливерпуль» одержал победу над «Челси» со счётом 2:2 (5:4 — по пенальти).

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