Пятигорск, Ставропольский край, , 09:45 — REGNUM

Развитие боевых искусств на Северном Кавказе может стать дополнительным фактором для привлечения в округ туристов из России из стран зарубежья. Об этом у себя в Instagram написал полномочный представитель президента России в СКФО Александр Матовников по итогам встречи с отцом бойца Хабиба Нурмагомедова, заслуженным тренером России Абдулманапом Нурмагомедовым.

«Обсудили, что можно сделать для развития боевых искусств на Северном Кавказе, где всегда были сильны традиции в данных видах спорта. Сегодня это направление возможно использовать и для привлечения туристов — болельщиков из разных уголков России и мира», — отметил Матовников.

Поперед также отметил заслуги Нурмагомедова-старшего в популяризации здорового образа жизни и патриотическом воспитании молодежи.

«Заслуженный тренер России, волевой и мудрый человек, талантливый наставник. Он проводит большую работу, направленную на популяризацию спорта, здорового образа жизни, воспитание патриотизма среди молодежи. Абдулманап Магомедович поделился своими планами и проектами. От души пожелал ему успеха и заверил в своей поддержке», — написал полпред.

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Напомним, Абдулманап Нурмагомедов является чемпионом Украины по дзюдо и самбо, мастером спорта СССР по вольной борьбе. После завершения спортивной карьеры занялся тренерской деятельностью. Сегодня он руководит в качестве тренера сборной Дагестана по боевому самбо и бойцовским клубом Eagles MMA. Воспитал более двух десятков чемпионов и призеров российских и международных соревнований по вольной борьбе и боевым искусствам.