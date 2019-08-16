Уфа, , 09:36 — REGNUM

В VI Спартакиаде пенсионеров России примут участие 700 спортсменов из России и зарубежья, 16 августа сообщает ИА «Башинформ».

На соревнования приедут спортсмены из 76 регионов России и семи иностранных государств.

Пенсионеры померяются силами в настольном теннисе, плавании, легкой атлетике, комбинированной эстафете, стрельбе, шахматам и дартсу.

Встречи будут проходить в центре спортивной подготовки Уфы, который открыли в перед началом 53-х летних Международных детских игр.

«По сравнению с 2014 годом, число участников отборочных туров выросло в пять раз. Это закономерно, ведь для старшего поколения спартакиада не просто соревнование, но и возможность проявить свою позицию, реализоваться, взять еще одну высоту», — сообщил председатель Союза пенсионеров России, председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

По правилам соревнований, в них могут принять участие женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет.

Открытие VI Спартакиады пенсионеров России состоится 24 августа 2019 года на уфимском стадионе «Динамо». Закрытие запланировано на 27 августа.