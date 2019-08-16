Душанбе, , 09:03 — REGNUM

Молодежная сборная Ирана стала победителем чемпионата Туркестанской футбольной ассоциации CAFA (Central Asian Football Association) среди спортсменов до 19 лет. Об этом сообщили в федерации футбола Таджикистана.

В финальном матче встретились футболисты из Ирана и Таджикистана. Игра закончилась вничью — 1:1. Таджикистанские футболисты заняли второе место чемпионата, набрав 8 очков.

Кроме того, в пятом туре сборная Узбекистана обыграла Туркмению со счетом 2:0. Таким образом, сборная Узбекистана набрала пять очков в четырех играх и заняла третье место.

Как сообщало ИА REGNUM, с 26 июля по 1 августа 2019 года в Таджикистане прошел чемпионат CAFA среди юношеских сборных. В данном турнире сборная Таджикистана заняла первое место.

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