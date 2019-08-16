Москва, 16 августа 2019, 08:24 — REGNUM

Стали известны все участники раунда плей-офф Лиги Европы. По итогам матчей третьего квалификационного раунда определились следующие пары.

  • «Копенгаген» (Дания) — «Рига» (Латвия)
  • «Судува» (Литва) — «Ференцварош» (Венгрия)
  • «Арарат» (Армения) — «Дюделанж» (Люксембург)
  • «Селтик» (Шотландия) — АИК (Швеция)
  • «Линфилд» (Северная Ирландия) — «Карабах» (Азербайджан)
  • «Лудогорец» (Болгария) — «Марибор» (Словения)
  • «Астана» (Казахстан) — БАТЭ (Беларусь)
  • «Слован» (Словакия) — ПАОК (Греция)
  • АЕК (Греция) — «Трабзонспор» (Турция)
  • «Торино» (Италия) — «Вулверхэмптон» (Англия)
  • «Фейеноорд» (Нидерланды) — «Хапоэль» (Израиль)
  • «Легия» (Польша) — «Рейнджерс» (Шотландия)
  • «Гент» (Бельгия) — «Риека» (Хорватия)
  • «Стяуа» (Румыния) — «Витория» (Португалия)
  • «Эспаньол» (Испания) — «Заря» (Украина)
  • ПСВ (Нидерланды) — «Аполлон» (Кипр)
  • «Брага» (Португалия) — «Спартак» (Россия)
  • «Партизан» (Сербия) — «Мольде» (Норвегия)
  • «Страсбур» (Франция) — «Айнтрахт» (Германия)
  • «АЗ Алкмар» (Нидерланды) — «Антверпен» (Бельгия)
  • «Мальмё» (Швеция) — «Бней Иегуда» (Израиль)

Первые матчи раунда плей-офф состоятся 22 августа. Ответные игры пройдут 29 августа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Спартак» одержал победу над «Туном» в ответном матче со счётом 2:1 и вышел в раунд плей-офф.

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