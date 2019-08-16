Москва, , 08:24 — REGNUM

Стали известны все участники раунда плей-офф Лиги Европы. По итогам матчей третьего квалификационного раунда определились следующие пары.

«Копенгаген» (Дания) — «Рига» (Латвия)

«Судува» (Литва) — «Ференцварош» (Венгрия)

«Арарат» (Армения) — «Дюделанж» (Люксембург)

«Селтик» (Шотландия) — АИК (Швеция)

«Линфилд» (Северная Ирландия) — «Карабах» (Азербайджан)

«Лудогорец» (Болгария) — «Марибор» (Словения)

«Астана» (Казахстан) — БАТЭ (Беларусь)

«Слован» (Словакия) — ПАОК (Греция)

АЕК (Греция) — «Трабзонспор» (Турция)

«Торино» (Италия) — «Вулверхэмптон» (Англия)

«Фейеноорд» (Нидерланды) — «Хапоэль» (Израиль)

«Легия» (Польша) — «Рейнджерс» (Шотландия)

«Гент» (Бельгия) — «Риека» (Хорватия)

«Стяуа» (Румыния) — «Витория» (Португалия)

«Эспаньол» (Испания) — «Заря» (Украина)

ПСВ (Нидерланды) — «Аполлон» (Кипр)

«Брага» (Португалия) — «Спартак» (Россия)

«Партизан» (Сербия) — «Мольде» (Норвегия)

«Страсбур» (Франция) — «Айнтрахт» (Германия)

«АЗ Алкмар» (Нидерланды) — «Антверпен» (Бельгия)

«Мальмё» (Швеция) — «Бней Иегуда» (Израиль)

Первые матчи раунда плей-офф состоятся 22 августа. Ответные игры пройдут 29 августа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Спартак» одержал победу над «Туном» в ответном матче со счётом 2:1 и вышел в раунд плей-офф.

Читайте также: «Спартак» смог победить «Тун» и выйти в плей-офф квалификации Лиги Европы