Москва, 16 августа 2019, 08:24 — REGNUM
Стали известны все участники раунда плей-офф Лиги Европы. По итогам матчей третьего квалификационного раунда определились следующие пары.
- «Копенгаген» (Дания) — «Рига» (Латвия)
- «Судува» (Литва) — «Ференцварош» (Венгрия)
- «Арарат» (Армения) — «Дюделанж» (Люксембург)
- «Селтик» (Шотландия) — АИК (Швеция)
- «Линфилд» (Северная Ирландия) — «Карабах» (Азербайджан)
- «Лудогорец» (Болгария) — «Марибор» (Словения)
- «Астана» (Казахстан) — БАТЭ (Беларусь)
- «Слован» (Словакия) — ПАОК (Греция)
- АЕК (Греция) — «Трабзонспор» (Турция)
- «Торино» (Италия) — «Вулверхэмптон» (Англия)
- «Фейеноорд» (Нидерланды) — «Хапоэль» (Израиль)
- «Легия» (Польша) — «Рейнджерс» (Шотландия)
- «Гент» (Бельгия) — «Риека» (Хорватия)
- «Стяуа» (Румыния) — «Витория» (Португалия)
- «Эспаньол» (Испания) — «Заря» (Украина)
- ПСВ (Нидерланды) — «Аполлон» (Кипр)
- «Брага» (Португалия) — «Спартак» (Россия)
- «Партизан» (Сербия) — «Мольде» (Норвегия)
- «Страсбур» (Франция) — «Айнтрахт» (Германия)
- «АЗ Алкмар» (Нидерланды) — «Антверпен» (Бельгия)
- «Мальмё» (Швеция) — «Бней Иегуда» (Израиль)
Первые матчи раунда плей-офф состоятся 22 августа. Ответные игры пройдут 29 августа.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Спартак» одержал победу над «Туном» в ответном матче со счётом 2:1 и вышел в раунд плей-офф.
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