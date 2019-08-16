Цинциннати, США, 16 августа 2019, 07:37 — REGNUM
Российский теннисист Карен Хачанов проиграл представителю Франции Люка Пуи в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Цинциннати. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 2:6.
Хачанов 17 раз подал навылет и допустил две двойные ошибки. Счёт в личном противостоянии теннисистов стал равным — 2:2.
В четвертьфинале турнира Пуи сыграет с сербским теннисистом Новаком Джоковичем.
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