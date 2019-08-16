Цинциннати, США, , 07:31 — REGNUM

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Германии Ян-Леннардом Штруффом в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Цинциннати. Встреча, продолжавшаяся 1 час 5 минут, завершилась со счётом 6:2, 6:1.

Медведев девять раз подал навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника два эйса, одна ошибка на подаче и ни одного брейк.

В четвертьфинале турнира Медведев сыграет с российским теннисистом Андреем Рублёвым.

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