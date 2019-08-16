Цинциннати, США, , 07:22 — REGNUM

Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над представителем Швейцарии Роджером Федерером в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Цинциннати. Встреча, продолжавшаяся 1 час 3 минуты, завершилась со счётом 6:3, 6:4.

Рублёв пять раз подал навылет, не допустив двойных ошибок, и реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника пять эйсов, две ошибки на подаче и один брейк.

В четвертьфинале турнира Рублёв сыграет с российским теннисистом Даниилом Медведевым.

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