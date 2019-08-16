Куньмин, Китай, , 03:41 — REGNUM

Международный марафон Тэнчун 2019, устраиваемый Китайской Ассоциацией Легкой Атлетики (CAA), пройдет 24 ноября текущего года в провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщает 15 августа агентство Синьхуа.

Впервые соревнования были проведены еще в 2015 году и состояли из трех категорий: марафон, полумарафон, шестикилометровый забег и пробежка родитель-ребенок на один километр.

Общее количество участников, как ожидается достигнет 15 тыс. человек, где 2,5 тыс. побегут марафон, 4 тыс. — полумарафон, 6,5 тыс. — забег на шесть километров и 2 тыс. — забег на один километр родитель-ребенок, сообщил вице-мэр города Тэнчун Ли Пин.