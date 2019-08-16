Брага, , 01:15 — REGNUM

Соперником ФК «Спартак» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы станет португальская команда «Брага», которая выиграла матч у ФК «Брондбю» (Дания) со счётом 3:1.

Уточняется, что матч состоялся в городе Брага (Португалия) вечером 15 августа.

Встречи португальцев с московским клубом состоятся 22 и 29 августа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Спартак» вышел в плей-офф квалификации Лиги Европы по итогам матча с ФК «Тун» (Швейцария) вечером 15 августа. Российская команда победила со счётом 2:1.

Читайте ранее в этом сюжете: «Спартак» смог победить «Тун» и выйти в плей-офф квалификации Лиги Европы