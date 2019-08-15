Москва, , 22:11 — REGNUM

Московский футбольный клуб «Спартак» одержал победу на швейцарским клубом «Тун» в ответном матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы. Игра состоялась сегодня, 15 августа, в Москве.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Спартака». У московской команды мячи забили: Эсекель Понсе на 52-й минуте и Андре Шюррле на 58-й минуте. У швейцарского «Туна» гол был забит Штефаном Гларнером на 7-й минуте игры.

Стоит отметить, что первая игра «красно-белых» против «Туна» прошла в Швейцарии и завершилась победой московской команды со счетом 3:2.

Теперь «Спартак» выходит в раунд плей-офф. Победители плей-офф сыграют в групповом этапе турнира.

Уже известно, что в плей-офф квалификации Лиги Европы «Спартак» сыграет с победителем пары «Брага» (Португалия) — «Брондбю» (Дания). Эти команды уже сыграли один матч и победа досталась португальцам — 4:2.