Ульяновск, , 18:20 — REGNUM

В Ульяновске в рамках празднования Дня воздушного флота России состоится чемпионат ВДВ России по парашютному спорту, сообщает администрация областного центра.

Прыжок с парашютом Mil.ru

Состязания начнутся 18 августа на территории аэропорта «Белый ключ» в Железнодорожном районе с показательных выступлений спортсменов-авиамоделистов и парашютистов, состоится десантирование с самолёта Ан-2. Их сменят проходы паралетов, парапланов, мотодельтапланов, одноместного Як-55 и реактивного Л-29, в том числе будут показаны парные вылеты.

Также пройдёт выставка воздушных судов. Соревнования завершатся 24 августа.

Чемпионат воздушно-десантных войск России пройдёт в 59 раз. За право быть лучшим будут бороться спортсмены-парашютисты всех воинских частей и соединений. В минспорте региона отмечают, что организатором соревнований выступает Федерация авиационных видов спорта Ульяновской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа в рамках празднования Дня воздушного флота АО «Авиастар-СП» организует День открытых дверей. Гости авиапредприятия смогут увидеть легендарный «Руслан», среднемагистральные узкофюзеляжные Ту-204 и модернизированный тяжёлый транспортник Ил-76МД-90А.

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