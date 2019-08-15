Казань, , 16:00 — REGNUM

Тренер казанского «Рубина» Роман Шаронов может быть дисквалифицирован на три матча из-за исполнения обязанностей главного тренера. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Ранее РФС оштрафовал «Рубин» на 1 млн рублей за то, что Шаронов фактически исполняет роль главного тренера. Сам специалист оштрафован на 200 тыс. рублей.

Отмечается, что в случае повторного применения санкций Шаронов может быть дисквалифицирован на три матча.

Напомним, из-за отсутствия необходимой тренерской лицензии Шаронов не может исполнять обязанности главного тренера.

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