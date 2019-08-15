Челябинск, , 15:34 — REGNUM

Челябинский «Трактор» заключил новый контракт с нападающим Никитой Тертышным. Об этом 15 августа сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что клуб подписал с 21-летним форвардом новое двустороннее соглашение, которое рассчитано до конца сезона 2020/21.

В прошлом сезоне Тертышный играл в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) и провёл 53 матча, в которых набрал 32 (8+32) очка. Он также выступал в плей-офф за «Белых Медведей» и набрал 2 (1+1) очка в четырёх играх.

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