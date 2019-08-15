Сент-Луис, США, , 15:30 — REGNUM

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв может уйти из команды. Об этом заявил агент игрока Дэн Мильштейн, сообщает «Р-спорт».

Отмечается, что в настоящий момент Барбашёв рассматривает все варианты продолжения карьеры. Причём «Сент-Луис» сделал ему квалификационное предложение.

Напомним, Барбашёв является воспитанником московского «Динамо». С 2017 года он играет за «Сент-Луис Блюз». В 2019 году он в составе команды стал обладателем Кубка Стэнли.

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