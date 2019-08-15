Сиэтл, США, , 15:01 — REGNUM

Новый клуб из Сиэтла в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) определится с названием в начале 2020 года. Об этом сообщается на сайте лиги.

По словам генерального менеджера Рона Фрэнсиса, в клубе хотят решить вопрос с названием в начале 2020 года. Каждую неделю проводится совещание на эту тему.

Напомним, в декабре 2018 года НХЛ одобрила появление нового клуба из Сиэтла. Этот клуб станет 32-м в лиге. Команда должна начать играть с сезона-2021/22.

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