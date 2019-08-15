Пекин, , 15:00 — REGNUM

Первые матчи The International 2019 — чемпионата мира по Dota 2 начались позже назначенного времени из-за технических неполадок. Об этом в своём Twitter-аккаунте 15 августа рассказывает комментатор Тоби Доусон.

https://twitter.com/TobiWanDOTA/status/1161811849806958592

Начало чемпионата задержали почти на час, всё это время на прямых трансляциях с мероприятия стояла заставка The International 2019. Доусон написал, что многие люди приложили свою руку к исправлению проблемы.

Напомним, чемпионат мира по Dota 2 проходит с 15 по 25 августа 2019 года в Шанхае (Китай). Социальная сеть «ВКонтакте» даже разработала специальное приложение, чтобы геймеры могли следить за матчами.

Читайте ранее в этом сюжете: Матчи по Dota 2 можно будет смотреть в приложении «ВКонтакте»