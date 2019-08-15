Санкт-Петербург, , 14:32 — REGNUM

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана может перейти в итальянский клуб «Сассуоло». Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Отмечается, что 23-летний аргентинский футболист близок к переходу в «Сассуоло» и уже в ближайшее время моет подписать контракт с итальянской командой.

Напомним, Маммана является воспитанником «Ривер Плейт», за который играл с 2014 по 2016 год, после чего перешёл в «Лион». В 2017 году его трансфер выкупил «Зенит» за €16 млн.

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