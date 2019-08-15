Сочи, Краснодарский край, , 14:21 — REGNUM

В Сочи открыли новую спортивную школу единоборств. Там преподают дзюдо, самбо и тайский бокс. Учиться в школе будут 280 детей, в том числе с ДЦП, передает 15 августа Общественное телевидение России.

Обучение бесплатное — за счет муниципального бюджета. Минимальный порог по возрасту — семь лет.

В школе работают группы массового обучения для всех учеников, а также группы «высшего мастерства» — для детей, у которых уже есть достижения.

По словам преподавателей, детей с ДЦП, которые хотели бы заниматься самбо, было много, но в залах других школ мест не хватало. Теперь эта проблема решена.

Ольга Авдеева, тренер по адаптивному самбо «Заинтересовались в России нашим видом самбо, потому что это впервые. То есть ребята могут реализовать себя в зале».

Дмитрий Хомяков, ученик спортивной школы №16 «Оснащен он достаточно хорошо, есть спортивные тренажеры, есть очень хороший ковер».

Новая школа единоборств расположена в самом центре Сочи, где раньше не было ни одного спортивного учебного заведения.

Читайте также: В Ростовской области появится центр единоборств за 200 млн рублей