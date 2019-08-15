Сочи, Краснодарский край, 15 августа 2019, 14:21 — REGNUM
В Сочи открыли новую спортивную школу единоборств. Там преподают дзюдо, самбо и тайский бокс. Учиться в школе будут 280 детей, в том числе с ДЦП, передает 15 августа Общественное телевидение России.
Обучение бесплатное — за счет муниципального бюджета. Минимальный порог по возрасту — семь лет.
В школе работают группы массового обучения для всех учеников, а также группы «высшего мастерства» — для детей, у которых уже есть достижения.
По словам преподавателей, детей с ДЦП, которые хотели бы заниматься самбо, было много, но в залах других школ мест не хватало. Теперь эта проблема решена.
Новая школа единоборств расположена в самом центре Сочи, где раньше не было ни одного спортивного учебного заведения.
Читайте также: В Ростовской области появится центр единоборств за 200 млн рублей