Санкт-Петербург, , 14:20 — REGNUM

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила специальное приложение для просмотра матчей The International 2019 — чемпионата мира по Dota 2. Об этом 15 августа сообщил сайт Cybersport.ru.

В приложении геймеры могут посмотреть расписание матчей, результаты, информацию о командах и получить уведомление о начале новой игры. Также в социальной сети появилась тематическая новостная лента, посвящённая The International 2019.

Напомним, чемпионат мира по Dota 2 проходит с 15 по 25 августа в Шанхае (Китай). В нём примут участие 18 лучших команд со всего мира, которым предстоит побороться за растущий призовой фонд (текущая сумма уже превысила $33 млн).

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