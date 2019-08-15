Ростов-на-Дону, , 14:11 — REGNUM

Узбекский футболист, форвард футбольного клуба «Ростов» Элдор Шомуродов стал лучшим игроком матча с самарской командой «Крылья Советов». Такое мнение выразили посетители официального сайта жёлто-синих, передаёт ИА REGNUM 15 августа.

За нападающего, ставшего автором единственного гола, проголосовало 4,83% болельщиков. На втором и третьем месте оказались вратарь Сергей Песьяков (3,69% голосов) и полузащитник Алексей Ионов (3,67% голосов).

ИА REGNUM напоминает, что полузащитник «Ростова» Роман Ерёменко оценил потенциал Шомуродова, чей гол принёс победу жёлто-синим над самарскими «Крыльями Советов». По его мнению, у форварда есть все данные, «чтобы забивать и 20 голов за сезон».

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