Москва, , 13:08 — REGNUM

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн заявил, что слухи о назначении Станислава Черчесова главным тренером команды вместо Олега Кононова не соответствуют действительности. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала «КраСава».

"Правда ли, что Черчесов станет новым главным тренером после ухода Кононова? Нет, это неправда», — сказал Цорн.

Он также добавил, что «Спартак» должен пройти «Тун» в Лиге Европы. Причём это не является показателем успешности работы Кононова на посту главного тренера.

Напомним, Кононов стал главным тренером «Спартака» в 2018 году после увольнения Массимо Карреры, с которым команда выиграла чемпионат России в сезоне 2016/17.

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