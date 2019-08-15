Берлин, , 12:38 — REGNUM

На должность нового президента Немецкого футбольного союза (DFB) выдвинута кандидатура Фрица Келлера. Специальная комиссия единогласно выдвинула его на эту должность. Он был единственным рассматриваемым претендентом, передает канал n-tv

21 августа кандидатура Келлера будет официально представлена в Берлине. 27 сентября состоится голосование о его утверждении в этой должности. До этого он занимал пост председателя правления футбольного клуба «Фрайбург». Также Келлер известен как владелец винодельческого и гостиничного бизнеса.

«Фриц Келлер, несомненно, является экстраординарной личностью, обладающей всеми качествами, необходимыми для работы президентом DFB. Его отличают многолетний опыт работы с тесными связями с профессиональным и любительским футболом, в том числе с женским и молодежным футболом, а также большие достижением в предпринимательстве, — отметил временно исполняющий обязанности главы DFB Райнер Кох.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий президент DFB Райнхард Гриндель ушел в отставку со скандалом в апреле 2019 года. В частности, его обвинили в получении чрезмерно дорогого подарка от украинского бизнесмена, бывшего вице-президента УЕФА Григория Суркиса.