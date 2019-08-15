Тбилиси, , 12:17 — REGNUM

Сборная Грузии по водному поло обыграла команду Мальты на чемпионате Европы среди юниоров до 17 лет в Тбилиси, передает 15 августа «Первый канал грузинского телевидения».

Грузинские ватерполисты одержали верх со счетом 7:4 и вошли в десятку лучших команд. 16 августа сборная Грузии встретится с Хорватией. Ранее грузинские юниоры обыграли сборную Румынии со счетом 10:11.

Как сообщало ИА REGNUM, с 11 по 18 августа в Грузии проходит чемпионат Европы по водному поло среди юниоров. В соревнованиях принимают участие 16 команд.

Читайте также: Сборная Грузии победила Румынию на чемпионате Европы по водному поло