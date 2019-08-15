Рим, , 11:18 — REGNUM

Итальянская «Рома» продлила контракт с полузащитником Никколо Дзаньоло. Об этом сообщается на сайте римского клуба.

Отмечается, что новое соглашение клуба с 20-летним игроком рассчитано до июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что в услугах Дзаньоло были заинтересованы такие клубы, как «Реал», «Милан» и «Тоттенхэм».

Напомним, летом 2018 года Дзаньоло перешёл в «Рому» из «Интера». В сезоне 2018/19 он сыграл 27 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

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