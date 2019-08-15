Стамбул, Турция, 15 августа 2019, 11:11 — REGNUM
Полузащитник «Ромы» Стивен Н’Зонзи перешёл в «Галатасарай». Об этом сообщает на сайте турецкого клуба.
Отмечается, что 30-летний французский хавбек будет играть за новую команду на правах аренды. Ранее сообщалось, что сделка подразумевает аренду по схеме «1+1» с правом последующего выкупа.
Напомним, Н’Зонзи выступал за «Рому» с лета 2018 года. Ранее он также играл за такие клубы, как «Амьен», «Блэкберн Роверс», «Сток Сити» и «Севилья».
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