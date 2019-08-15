Уфа, , 11:10 — REGNUM

ФК «Уфа» стал самым прибыльным клубом в 2018 году. Об этом 15 августа сообщает «Советский спорт», ссылаясь на результаты собственного исследования.

«Самым прибыльным клубом России является с большим отрывом от других ФК «Уфа», заработавший более 428 млн рублей, что составляет более 40% бюджета клуба», — сообщает издание.

Вторую строчку рейтинга занимает ФК «Оренбург», который заработал в прошлом году порядка 80 млн. рублей, что составляет 8% от бюджета клуба.

«Каждый третий клуб научился стабильно зарабатывать на игроках, а не терять миллионы на никому не известных псевдозвездах, как это было совсем недавно», — говорится в исследовании.

Напомним, что в прошлом году 7 российских клубов из 16-ти получили прибыль по результату 2018 года.