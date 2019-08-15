Тула, , 10:50 — REGNUM

Бюджет тульского футбольного клуба «Арсенал» составляет два миллиарда рублей, по другой версии — в пределах 1,2 млрд рублей, об этом сообщило издание Sports.ru. Журналисты выяснили, кто является крупнейшим спонсором тульских «канониров».

По данным издания, в числе спонсоров ФК «Арсенал» — «Роснефть», «Ростех», «Газпромбанк», а также миллиардер Алишер Усманов. В 2018 году от них совокупно коступило около 1,5 млрд рублей, утверждают журналисты.

«По 500 млн — «Роснефть» и «Газпромбанк», меньшую часть — Чемезов и тульские оружейники, подбивал все Алишер», — рассказал источник издания.

По другой версии, бюджет клуба составляет около 1,1−1,2 млрд рублей. Однако в связи с выступлением команды в ерокубках бюджет был увеличен до 2 млрд рублей, .

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году генеральным спонсором «Арсенала» стало тульское НПО «Сплав», которое является головной организацией холдинга в составе Госкорпорации «Ростех». С мая 2016 года действует соглашение о стратегическом партнерстве между Госкорпорацией Ростех и футбольным клубом «Арсенал».

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Сезон 2018/2019 «Арсенал» завершил на шестом месте российского чемпионата и оказался в зоне квалификации на участие в матчах Лиги Европы. Впрочем, клуб уступил азербайджанскому клубу «Нефтчи».