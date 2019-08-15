Москва, , 10:59 — REGNUM

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал грозненский «Ахмат» за оскорбление по системе громкой связи главного арбитра матча против московского «Спартака» Алексея Сухого. Размер штрафа за данный инцидент составил 150 тысяч рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе КДК РФС.

Напомним, 11 августа «Ахмат» на своём стадионе принимал «Спартак» в рамках пятого тура Российской премьер-лиги. Ближе к концу матча судья удалил с поля сенегальского легионера грозненского клуба, после чего по громкой связи стадиона «Ахмат-Арена» прозвучал выкрик: «Судья — козёл!». Позже выяснилось, что объявление принадлежало сотруднику пресс-службы стадиона.

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС также оштрафовал «Ахмат» на 50 тысяч рублей за бросание болельщиками бутылок на поле после окончания матча и ещё на 15 тысяч рублей за нахождение президента клуба — председателя парламента Чечни Магомеда Даудова в технической зоне.

Как сообщало ИА REGNUM, оскорбивший Алексея Сухого сотрудник пресс-службы стадиона «Ахмат-Арена» в тот же день был уволен.

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